Smartphones : le Samsung Galaxy S10 Lite en France, la série Honor 30 dévoilée, etc.

Retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : l’arrivée d’un modèle Samsung, l’annonce de nouveaux modèles chez Honor et la disponibilité à venir d’un modèle Nubia pour les joueurs.

Malgré la crise sanitaire et le confinement, les smartphones continuent d’être annoncés et lancés par les constructeurs. Un modèle Samsung débute ainsi sa carrière en France, tandis qu’une nouvelle série se dévoile chez Honor.

Samsung Galaxy S10 Lite

Dévoilé en janvier 2020, le Galaxy S10 Lite apparaît sur le site français du constructeur. Il propose pour rappel une configuration solide avec son chipset Snapdragon 855, son écran AMOLED 6,7 pouces Full HD+, son triple capteur photo 48 + 12 + 5 Mégapixels au dos, son capteur photo 32 Mégapixels à l’avant dans un poinçon et sa batterie 4 500 mAh. En configuration 8 Go + 128 Go, il coûte 699 euros.

Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+

Chez la marque de Huawei, trois smartphones ont été annoncés cette semaine : les Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+. Ces modèles sont 5G, offrent un affichage Full HD+ et profitent d’une batterie 4 000 mAh avec une charge filaire 40 Watts. Le premier repose sur le nouveau chipset Kirin 985 5G, et les deux autres sur le chipset Kirin 990 5G. Selon les modèles, on a capteur photo 40 ou 50 Mégapixels. Le plus gros modèle, le Honor 30 Pro+, dispose même de la charge sans-fil. Reste maintenant à en savoir plus sur la commercialisation française. La marque n’a rien indiqué à ce sujet pour le moment.

Nubia Red Magic 5G

Le Nubia Red Magic 5G, un smartphone taillé pour les joueurs, s’aventure enfin à l’international. Il mise pour rappel sur un chipset Snapdragon 865, un écran AMOLED 6,65 pouces Full HD+ 144 Hz, un triple capteur photo 64 + 8 + 2 Mégapixels au dos et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 55 Watts. Disponible dès le 21 avril, le smartphone s’affichera à partir de 579 euros.

Sans oublier…

Rappelons que la semaine a également été marquée par l’annonce des OnePlus 8 / OnePlus 8 Pro et de l’iPhone SE version 2020 chez Apple.