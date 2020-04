OnePlus 8 et 8 Pro : les smartphones haut de gamme officialisés, du positif et du négatif

La série OnePlus 8, qui a de grandes chances d’arriver sur la boutique en ligne de Free, a été officialisée. Découvrez les deux nouveaux smartphones haut de gamme du constructeur chinois, dont nous vous proposerons bientôt des tests complets.

OnePlus a fait son entrée au catalogue de Free Mobile en 2019 avec les smartphones OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro MacLaren Edition. Le fabricant chinois vient d’officialiser la génération suivante qui devrait rejoindre le catalogue de l’opérateur, avec des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Les deux smartphones haut de gamme arriveront en tout cas sur les étals français le 21 avril prochain équipés d’une interface logicielle reposant sur Android 10. La montée en gamme se traduit par des fiches techniques encore plus alléchantes, mais aussi par une hausse des tarifs. On flirte avec les 1 000 euros pour le plus gros modèle.

Revenant à 699 et 799 euros, dans des configurations 8 + 128 et 12 + 256 Go (RAM LPDDR4x et stockage UFS 3.0), le OnePlus 8 propose un écran AMOLED 6,55 pouces FHD+ 90 Hz, un triple capteur photo 48 + 16 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 300 mAh rechargeable en 30 Watts grâce à la technologie filaire Warp Charge 30T. Il profite également de la plate-forme Snapdragon 865 avec son modem X55 pour la 5G.

Annoncé à 899 et 999 euros avec des configurations mémoire similaires (RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.0), la variante Pro propose un écran AMOLED 6,78 pouces QHD+ 120 Hz, un quadruple capteur photo 48 + 8 + 48 + 5 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels pour les selfies et une batterie 4 510 mAh rechargeable en 30 Watts en filaire ou via le sans-fil pour arriver à 50 % en une demie-heure (une première pour le constructeur qui ne proposait pas la recharge sans-fil, car la trouvant trop lente). Le OnePlus 8 Pro repose aussi sur la plate-forme Snapdragon 865 avec son modem X55. Notez enfin la certification IP68 assurant la résistance à l’eau.

Nous avions pu tester les OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Nous avons en ce moment les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, dont nous vous proposerons prochainement des tests complets.