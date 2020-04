Face à la sollicitation massive des Data Centers, Scalway, la filiale Cloud d’Iliad, annonce des embauches et assurer la continuité du service

Scaleway, qui gère les Data Centers d’Iliad et est le 2ème fournisseur européen de cloud public. Il annonce aujourd’hui continuer à recruter et adapte pour cela ses méthodes de recrutement avec un processus entièrement à distance..

A l’heure du confinement où le recours au chômage partiel est tristement en augmentation, Scaleway annonce maintenir la totalité de ses recrutements ainsi que l’accueil de nouveaux collaborateurs. 15 nouvelles recrues ont ainsi intégrées l’entreprise depuis le début du confinement, 10 autres vont la rejoindre dans les semaines à venir et plus de 60 postes sont actuellement ouverts

Maintenir le service et poursuivre les développements

Yann Lechelle, CEO de Scaleway, a expliqué que « la crise sanitaire actuelle et l’instauration du travail à distance ont fait apparaître combien les réseaux et la fourniture de solutions cloud sont désormais des commodités essentielles à nos vies, à la fois sur le plan personnel et professionnel. En cette période de sollicitation accrue de nos infrastructures, notre mission consiste à assurer la continuité de nos services. C’est pourquoi nous avons pris plusieurs décisions dans ce sens. Ainsi, exception faite pour nos techniciens en datacenter, nous avons massivement instauré le télétravail. Les collaborateurs de Scaleway sont tous équipés pour travailler depuis leur domicile et nous utilisions, déjà avant la crise, des solutions collaboratives performantes.

Nous avons ainsi, très rapidement, été opérationnels et avons pu contribuer à l’effort de solidarité nationale, notamment en mettant à la disposition des utilisateurs la solution de visio-conférence Ensemble Scaleway [ découvrez les tuto de ce service réalisé par Univers Freebox] en seulement quelques jours. Nous avons également choisi de nous adapter pour pouvoir accueillir les nouveaux collaborateurs prévus avant la crise sanitaire. Enfin, nous avons décidé de maintenir tous nos recrutements. Plus que jamais nous assumons nos responsabilités et prouvons que nous pouvons apporter des réponses significatives à la société »

Des processus adaptés au recrutement à distance

« Nous avons dû adapter nos processus à la nouvelle situation de confinement, mais il faut dire qu’avec des équipes dans différentes villes (à Paris et à Lille) nous avons déjà une belle expérience des entretiens à distance. De son côté le flux de candidatures n’a pas ralenti avec le confinement, et l’équipe Recrutements dont les rangs se sont récemment étoffés est restée très active. Aujourd’hui, après un premier échange par téléphone avec les managers concernés, nous organisons pour les candidats retenus des sessions par visio-conférence. Une demi-journée d’entretiens avec les différents interlocuteurs nous permet de donner très rapidement une réponse. Les entretiens à distance permettent tout à fait à nos managers d’évaluer en profondeur les motivations et compétences des candidats et de prendre une décision dans la foulée. Ainsi nous avons pu conserver l’efficacité du processus qui était une de nos valeurs ajoutées avant la crise, et maintenir la qualité et le rythme soutenu des nouvelles embauches », précise Sibel Han, Chief Human Resources Officer chez Scaleway.

De nombreux profils techniques sont notamment recherchés : DevOps (Python, Go, PHP), engineering managers, product managers, SRE, RSSI, etc.Si vous correspondez à ces profils, vous pouvez postuler en ligne : https://careers.scaleway.com/