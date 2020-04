Attestation de déplacement numérique : des applications Android collectent les données d’utilisateurs

L’attestation de déplacement dérogatoire est passée le 6 avril au format numérique. Cependant, certaines applications proposant la génération de ce formulaire mais sont en fait un moyen de collecter vos données.

Si le gouvernement a bien mis en place un site web dédié avec un générateur d’attestation qui peuvent être présentées sur smartphone directement, certains développeurs sur le Play Store de Google n’hésitent pas à proposer le même service, en mettant en péril vos données personnelles.

Des applications mouchardées sur le store d’applications d’Android

L’opportunité est trop bonne pour les développeurs peu scrupuleux. Forcément, des applications ont été développées pour générer une attestation de déplacement facilement sur smartphone. La société Defensive Lab Agency a ainsi analysé trois de ces applications, repérant des trackers permettant aux développeurs de collecter des données et de proposer des publicités.

La plus téléchargée, “Attestation de déplacement” de GLILab, compte plus de 100 000 installations et est celle qui compte le plus de mouchards relate 01Net. Si l’éditeur affirme que les revenus publicitaires seront reversés “sous forme de dons”, il n’y a pas plus de précisions à ce sujet. Elle collecte ainsi des données pour Google, Facebook, Amazon ou encore Yandex, mais au moins, elle permet de désactiver les publicités.

Cependant, la demande est en hausse , il semble que de nombreux utilisateurs préfèrent une application, jugée plus ergonomique que le formulaire en ligne du Gouvernement. Rappelons que si l’Etat a choisi cette option plutôt qu’une application, c’était notamment pour éviter la collecte de données personnelles des utilisateurs. Il serait préférable donc de privilégier la solution officielle pour la protection de vos données, même si vous la trouvez moins ergonomique.