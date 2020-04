Huawei dévoile le Kirin 985, son nouveau processeur maison compatible 5G

Huawei a dévoilé, à l’occasion de la présentation du nouveau Honor 30, son nouveau SoC maison 5G, le Kirin 985.

En effet, la filiale Honor du géant chinois a présenté aujourd’hui ses nouveaux Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ en Chine. Ainsi, la nouvelle puce maison de Huawei, conçue par HiSilicon, le Kirin 985 compatible 5G a également été présenté, puisque le Honor 30 est le premier smartphone a l’embarqué.

Le dernier SoC en date de la série Kirin est actuellement le 990. Ce nouveau Kirin 985 n’est donc pas une évolution mais plutôt une variante allégée, intégrant un modem 5G. Ce dernier a la particularité d’être compatible avec les réseaux 5G Stand Alone (SA) comme les Non Stand Alone (NSA). Ainsi, il est capable de prendre en charge les réseaux mixtes.

En ce qui concerne la répartition des cœurs, ce Kirin 985 embarque un cœur principal puissant, un Cortex-A76 de 2,56 GHz, trois autres cœurs A-76 moins haute fréquence à 2,40 GHz et enfin les quatre derniers cœurs sont des Cortex A-55 cadencés à 1,55 GHz.

Enfin pour la partie graphique, le Kirin 985 s’appuie sur de nouveaux cœurs Mali-G77, contrairement aux autres SoC haut de gamme de la marque, qui utilisaient jusqu’à présent des cœurs Mali-G76. A la différence que ce Kirin 985 ne sera doté que de 8 cœurs, contre 16 pour le Kirin 990. Le SoC 5G devrait cependant bien s’en sortir, avec son architecture plus récente.

Pour finir, ce nouveau Kirin 985 5G est également équipé du même NPU dualcore que son grand frère le 990, ce qui promet de belles performances.