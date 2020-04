Idée confinement : initiez-vous au yoga grâce à une application gratuite sur Freebox mini 4K

En temps de confinement et de bouleversement de nos habitudes, c’est peut-être l’occasion de s’essayer à de nouvelles activités. Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir le yoga grâce à une application disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, l’application Simply Yoga propose des routines de Yoga réalisées par un entraîneur certifié. L’utilisation passe par la télécommande Freebox avec les flèches de direction pour naviguer et le bouton OK pour valider une action.

L’application est disponible dans une version gratuite permettant aux débutants de s’initier. La version payante à 12,99 euros donne accès au niveau 2 des exercices, permet de créer ses propres séances et de supprimer la publicité.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

Au lancement de l’application, il suffit de choisir la durée de l’entraînement (20, 40 ou 60 minutes), de sélectionner le niveau (seul le 1 est disponible dans la version gratuite) et d’appuyer sur le gros bouton de lecture pour lancer la séance. On ne peut plus simple.

L’application invite d’ailleurs à consulter un médecin avant de se lancer dans un programme.

Une fois la séance lancée, les exercices s’enchaînent automatiquement, avec une possibilité de mise en pause pour prolonger l’exercice. Vous avez également les boutons précédent/suivant pour revenir à un exercice ou en passer un.

Une barre de progression de couleur en haut à droite permet quant à elle de savoir où vous en êtes au niveau de la séance. Bien vu.

Le petit bouton symbolisant une liste, celui qui se trouve en dessous du gros bouton de lecture sur la page d’accueil, permet d’afficher la liste des différentes postures de la séance et d’accéder directement à la vidéo correspondante. Une photo en vignette permet d’identifier plus rapidement la posture. Pratique.

Notez enfin que les commentaires audio sont en anglais, mais qu’on peut s’en passer, tant les mouvements sont bien présentés.

Depuis les options, vous pourrez d’ailleurs les remplacer par le son des vagues préenregistré. Libre à vous ensuite de couper totalement le son de l’application pour mettre votre propre musique sur une enceinte connectée à côté.

VERDICT

Interface simple, fonctionnement fluide et bonne présentation des exercices, l’application Simply Yoga se révèle assez intéressante dans sa version gratuite. Seul regret : les instructions audio non traduites en français. Quoi qu’il en soit, il y a de quoi faire pour un débutant qui souhaiterait s’initier au yoga. La pratique étant reconnue pour améliorer la souplesse et réduire le stress, le confinement peut être une bonne occasion de s’y mettre.