Clin d’oeil : un modem 56K puis une Livebox à la rescousse pour le lancement de la saison 5 du “Bureau des légendes” de Canal+

Insolite. La saison 5 toujours aussi passionnante de la série à succès de Canal+ “Le Bureau des légendes” a été lancée par son producteur en plein confinement, au beau milieu du Vaucluse. D’abord à partir d’un modem 56K, puis finalement avec une Livebox car il ne faut pas abuser tout de même !

« J’ai lancé le Bureau des légendes de mon village de Roussillon », raconte le producteur hypocondriaque du « Bureau des légendes » dans un récit publié dans Les Echos. Débarqué le vendredi 13 mars dans cette petite commune de plus de 1000 âmes, soit le week-end avant le confinement à l’occasion des élections municipales, Alex Berger a dû faire avec les moyens du bord pour assurer le lancement de la série le 6 avril.

“Il a vite fallu que j’annule toutes les avant-premières avec les équipes, à la DGSE, à Cannes, à Séries Mania et que je continue à travailler avec un modem 56K qui me laisse le temps d’aller déjeuner quand je veux télécharger une photo ! Je n’avais même pas de réception 4G correcte”, se souvient-il. Mais quand il s’agit de mettre en action un plan B de promotion sur le numérique, de garder un contact quotidien avec ses équipes en visio et transmettre les fichiers de la série, il faut avoir une connexion internet qui tient la route.

Heureusement, les riverains sont là, Orange aussi. “Dès le dimanche, je dis aux gens du village qu’il me faut un bureau avec une Livebox et en quelques heures, je trouve une petite maison habituellement louée dès Pâques. J’y vais tous les matins à pied”, relate le producteur. Tout est bien qui finit bien. Autre chance, le tournage de la série s’est terminé en octobre 2019, restait à boucler la post-production !