Idée confinement : revivez des concerts d’anthologie grâce à une application gratuite sur Freebox mini 4K

À l’heure du confinement et du temps parfois un peu long pour certains, Univers Freebox vous propose de découvrir l’application Concerts Arena, disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien, et permettant de voir ou revoir des concerts.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, l’application Concerts Arena permet de revoir des concerts d’anthologie. Pop, rock, métal, hip-hop, musique électronique, reggae ou encore blues, logiquement, chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

L’interface d’accueil : très claire

Au lancement de l’application, on retrouve une interface d’accueil assez standard avec une partie gauche listant les catégories (Pop, Rock/Metal,R&B/Soul/Hip-hop, Jazz/Blues, Reggae, etc.) et proposant un moteur de recherche. Le reste de l’écran met les contenus en valeur sous la forme d’une grille de vignettes de prévisualisation. Simple, mais efficace.

On peut ainsi choisir de naviguer dans les listes de contenus ou bien rechercher un contenu en particulier avec le nom de l’artiste. Pas de recherche vocale pour simplifier la saisie. Dommage.

La page du concert : les principales informations

La page du concert indique le nom de l’artiste, la date du concert et les morceaux interprétés. Un gros bouton “Play Concert” tout en bas permet de lancer la lecture du contenu.

Au lancement, on découvre d’ailleurs que l’application s’appuie sur la plate-forme YouTube pour ce qui est des contenus.

Lors de la lecture du contenu, on peut utiliser la réglette et le bouton à l’écran ou bien les boutons de la télécommande Freebox pour avancer, reculer ou mettre en lecture/pause.

Des boutons à gauche du bouton lecture/pause permettent également d’accéder à la chaîne YouTube proposant la vidéo, ou encore de régler la qualité d’affichage. On pourra par ailleurs laisser un commentaire pour indiquer une dysfonctionnement (problème de lancement, d’écran noir, de son, de navigation dans le contenu, etc.).

En dessous, on retrouve également les recommandations liées au contenu en cours de lecture.

Les contenus : il y a de quoi faire

En termes de contenus, on se rend vite compte qu’il n’y a pas tout. Impossible ainsi de trouver du David Guetta, du Johnny Halliday ou du DJ Tiesto, pourtant connus pour leurs gros concerts. On a tout de même de la variété et pas mal d’heures de concerts pour s’occuper.

En musique rock/métal, on a par exemple AC/DC, The Police ou Slipknot. En musique électronique, on trouve The Chemical Brothers et Moby. Bob Marley est également là pour la partie reggae, tandis que Shakira se retrouve dans la partie Latino. Au programme aussi : Jamiroquai, Cher, Elton John ou encore The Blue Brothers.

VERDICT :

L’application Concerts Arena est plutôt bien faite. Elle est simple à prendre en main, claire en termes de navigation et fluide à l’usage. Seule la recherche vocale fait défaut. Côté contenus, elle n’offre pas tout, mais couvre quand même plusieurs styles musicaux et donne accès à quelques concerts d’anthologie. Bref, une application qui mérite d’être essayée. D’autant plus qu’elle est, rappelons-le, disponibilité gratuitement.