Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 200 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique de Free. D’ailleurs, que peut-on trouver dans la boutique en ce moment pour 200 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Redmi Note 8T à 179 euros : le meilleur compromis pour les petits budgets

Beau design, grand écran Full HD+, quadruple capteur photo, performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, grosse batterie et charge rapide, le Redmi Note 8T ne manque pas d’arguments pour séduire. Il est, à nos yeux, la nouvelle valeur étalon sur son segment tarifaire. Bons points enfin si vous êtes abonnés Free Mobile : le Redmi Note 8T s’annonce compatible B28, gérant donc la 4G 700 MHz chère à l’opérateur, mais profite également de la technologie 256QAM récemment activée et boostant les débits. À 199 euros, il se présentait déjà comme le meilleur compromis pour les petits budgets. Affiché à 179 euros en ce moment, ce smartphone gagne encore en intérêt.

Redmi Note 7 Edition 700 à 159 euros : l’ancienne référence des smartphones à petit prix

Il fût l’un de nos coups de coeur lorsque l’avions testé à la rédaction. Toujours présent au catalogue de Free Mobile, le Redmi Note 7 s’affiche en ce moment à seulement 159 euros (au lieu de 179 euros). Un prix qui reste intéressant au regard de son écran, de ses performances en multimédia et photo et de son autonomie. Il profite en plus de la technologie 256QAM qui a été activée par Free Mobile et qui booste les débits. Maintenant, si vous n’êtes pas à l’euro près, nous vous conseillons le Redmi Note 8T évoqué juste au-dessus.

Wiko View 3 Lite à 109 euros : pour les budgets très serrés

Récemment passé 129 à 109 euros, le Wiko View 3 Lite est devenu encore plus intéressant si vous avez un budget très limité. Il est actuellement le smartphone le moins cher sur la boutique de Free Mobile. Il offre un grand écran 6,1 pouces, supporte la 4G 700 MHz (B28) et propose une autonomie intéressante grâce à sa batterie 4 000 mAh, mais il faudra faire quelques concessions au niveau des performances, de la photo et de la vitesse de charge.

Apple iPhone 6S à 199 euros : si vous préférez l’écosystème de la pomme

Si vous avez une préférence pour iOS, il y a l’iPhone 6S en ce moment disponible à 199 euros. Vous aurez un smartphone 4,7 pouces, des photos en 12 Mégapixels et l’accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Notez qu’on parle d’un modèle reconditionné, en partenariat avec Recommerce. D’occasion, donc.