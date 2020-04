Clin d’oeil : un abonné remercie Free, grâce auquel il peut mieux vivre le confinement

Grâce à la facilité pour passer d’un forfait mobile à un autre et à la 4G illimitée dans le gros forfait mobile, un abonné Free traverse de manière plus agréable le confinement imposé par le gouvernement sur fond de crise sanitaire. Il a en effet pu s’exiler à la campagne après avoir vérifié la disponibilité du réseau de l’opérateur.

Antoine B fait partie de ceux ayant fui la ville pour aller vivre temporairement à la campagne, afin de mieux traverser la période de confinement. “Quelques jours avant le confinement, nous avons pris la décision de partir habiter quelques semaines dans une maison de famille très très isolée”, raconte celui qui vit habituellement en région parisienne. Et d’ajouter que la décision a été facilitée par le fait qu’il soit abonné chez Free.

En effet, “il n’y a ni ADSL ni fibre” dans la maison qui se situe en Bourgogne. Or, Antoine B a besoin d’un accès à Internet pour son travail de graphiste. L’homme a donc vérifié la présence d’antennes Free aux alentours et en a justement repéré une. “Étant déjà client chez Free et sachant qu’une antenne est installée dans un rayon de 5 kilomètres, j’ai changé mon forfait 0 euro par le forfait Free à 15,99 euros par mois en 4G illimité (NDLR : les tarifs indiquent qu’il est abonné Freebox pour son domicile en région parisienne)“. Au-delà du tarif pour un accès 4G en illimité, l’abonné note la simplicité pour changer le forfait, puisque tout peut se faire directement depuis le site de l’opérateur. Il compte d’ailleurs revenir au petit forfait une fois le confinement terminé.

Quand c’est possible, il faut privilégier le Wi-Fi

Rappelons que durant la période de confinement les opérateurs invitent les abonnés à un usage raisonnable des loisirs numériques, pour donner la priorité au télétravail et à l’enseignement en ligne, et à privilégier la connexion Wi-Fi, afin de soulager les réseaux mobiles. Comme l’expliquait Arthur Dreyfuss, président de la FFT, la capacité des réseaux fixes est bien plus importante que celles des réseaux mobiles. Free et Orange ont d’ailleurs publié des vidéos expliquant comment améliorer le Wi-Fi à la maison. Univers Freebox vous a également proposé son tutoriel en vidéo.

Source : ZDNet