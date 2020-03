Orange rappelle quelques conseils pour améliorer son Wi-Fi en temps de confinement

Voici quelques conseils pour améliorer votre connexion Wi-Fi.

En temps ces temps de confinement où les opérateurs télécoms invitent les utilisateurs à privilégier le réseau sans-fil de la maison afin de soulager les réseaux mobiles, Orange y va d’une petite vidéo pour rappeler quelques conseils pour optimiser son Wi-Fi à la maison. Il faut ainsi placer sa box Internet en hauteur (1 mètre) et dans un endroit bien dégagé (pas derrière un canapé ou dans un meuble), tout en privilégiant une proximité avec les appareils qui utilisent le plus le Wi-Fi et en gardant éloignés les appareils pouvant provoquer des perturbations comme le micro-ondes. Pensez également à éteindre le décodeur TV non utilisé pour libérer de la bande passante.

Des conseils auxquels on peut ajouter celui d’utiliser un répéteur Wi-Fi ou de changer de canal Wi-Fi pour aller vers un canal moins encombré. Si vous en avez la possibilité enfin, mieux vaut privilégier la liaison filaire avec une connecte directe en Ethernet ou via l’infrastructure électrique de la maison en utilisant le CPL (Courant Porteur en Ligne).