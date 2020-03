Coronavirus : pas de poisson d’avril de la part de Google cette année

Google a annoncé qu’il n’y aurait pas de poisson d’avril pour le mercredi 1er avril 2020.

En effet, l’heure n’est pas à la plaisanterie. La firme de Mountain View prévoit d’ordinaire une petite plaisanterie pour le mois d’avril. Or, la pandémie de Covid-19 faisant rage, le géant du Web a annulé cette tradition.

Buisiness Insider a mis la main sur un email interne dans lequel Lorrain Twohill, le responsable marketing du groupe explique : « En temps normal, les poissons d’avril sont une tradition de Google et un moment pour célébrer ce qui fait de nous une entreprise non conventionnelle. Cette année, nous allons prendre congé de cette tradition par respect pour tous ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Notre objectif premier est d’aider les gens, alors gardons les blagues pour le mois d’avril 2021, qui sera sans doute bien plus brillant que celui-ci. »

Les Etats-Unis sont actuellement le pays qui compte le plus de contaminés par le Coronavirus dans le monde actuellement, on peut donc comprendre que le moteur de recherche veuille éviter toute plaisanterie, même à l’occasion du mois d’avril.

En ce qui concerne les poissons d’avril de Google, on peut citer par exemple Tulip. Un service fictif créé par la firme de Mountain View qui permettait soi-disant de communiquer avec les plantes.

Source : 9to5Google