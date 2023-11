La curiosité de Free Mobile n’est pas au goût de tout le monde, Orange devra faire ses preuves… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Free Mobile demande l’âge de ses abonnés et ça ne plaît pas à tout le monde

Avis aux abonnés au forfait 2€, 19,99€, Série Free et Veepee, Free Mobile vous demandera lors de votre prochaine connexion à votre espace abonné, sauf si c’est déjà fait, une nouvelle information concernant votre profil à savoir votre date de naissance. Une pop-pup s’ouvrira automatique vous invitant à saisir votre jour, mois et année de naissance “afin de vous proposer une expérience personnalisée” indique-t-il. Pour l’instant, toute modification est impossible en cas d’erreur de saisie. Ce message s’affichera uniquement pour les abonnés qui n’ont jamais renseigné cette information, laquelle est demandée obligatoirement depuis un certain temps lors de toute nouvelle souscription. Mais cette nouveauté n’est pas au goût de tout le monde…

La nouvelle offre satellite d’Orange laisse dubitatif

L’ambition est clairement affichée, rivaliser avec Starlink et proposer une alternative aux foyers les plus isolés qui risquent de ne pas avoir la fibre, en tout cas pas dans l’immédiat. Comme prévu, Orange étendait ce 16 novembre sa gamme avec le lancement de sa nouvelle offre “Satellite Orange” laquelle “permet aux clients grand public en France Métropolitaine de bénéficier du Très Haut Débit, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, pour 49,99€ par mois avec un engagement de 12 mois”. Cependant, le prix de l’offre est plus élevé que celui de son concurrent et les capacités d’Orange sont remises en doute pour proposer une bonne connectivité. A l’opérateur de faire ses preuves.

Du cloud gaming sur la Freebox ?

Le géant américain a lancé la semaine dernière son service de cloud gaming sur le marché français après l’avoir proposé d’abord aux USA, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Luna permet l’accès à plus de 100 jeux récents sur navigateur notamment sur Android, iOS , Mac, PC via un navigateur (Chrome, Edge, Safari sont compatibles), mais aussi sur smart TV Samsung ou LG. Si la majorité des titres actuellement proposés sont uniquement disponibles pour les abonnés payants via l’abonnement Luna+, les abonnés Prime peuvent cependant découvrir un catalogue réduit de jeux et ce sans surcoût. Le service est encore très nouveau sur le marché français, donc difficile de savoir s’il sera un succès ou non, mais la question se pose : une offre de cloud gaming pourrait-elle être intégrée à la Freebox V9 par exemple ? Et si oui laquelle ?

Améliorer l’expérience utilisateur d’Oqee, le rocher de sysiphe

Devenue incontournable pour les abonnés Freebox notamment en mobilité, l’application Oqee se met à jour régulièrement sur de nombreux support comme Android et iOS. Une nouvelle version 1.37 a été déployée sur les iPhone et iPad d’Apple. Selon les développeurs, celle-ci apporte des corrections et améliorations : “la taille des logos des chaînes sur les vignettes de programme a été augmentée pour offrir une meilleure lisibilité”, annoncent-ils. Une amélioration bienvenue, mais assez mineure, tandis qu’à peine cette version déployée, les utilisateurs réclament de nouveaux changements. La perfection n’étant pas de ce monde, il y a peu de chance que cela s’arrête !

A quel point Free arrive à faire migrer ses abonnés 2€ ?

En l’espace de 5 ans, Free Mobile a perdu près de 2 millions d’abonnés à son forfait 2€. En 2023, la baisse continue mais s’estompe progressivement. Les chiffres sont assez impressionnants et on approche peut être d’une certaine stabilité de la base d’abonnés, mais il serait intéressant de connaître la part d’abonnés qui, sur cette période, ont basculé vers une offre plus onéreuse. D’autant que l’opérateur propose régulièrement des opérations séductions aux détenteurs de forfaits à 2€.

