Free Mobile demande une nouvelle information à ses abonnés pour “une expérience personnalisée”

Vous êtes abonnés Free Mobile et vous n’avez jamais renseigné votre date de naissance lors de votre souscription ? L’opérateur veut “mieux vous connaître” en vus demandant de renseigner cette information sur son espace abonné.

Avis aux abonnés au forfait 2€, 19,99€, Série Free et Veepee, Free Mobile vous demandera lors de votre prochaine connexion à votre espace abonné, sauf si c’est déjà fait, une nouvelle information concernant votre profil. Il s’agit de votre data de naissance.

Une pop-pup s’ouvrira automatique vous invitant à saisir votre jour, mois et année de naissance “afin de vous proposer une expérience personnalisée” indique-t-il. Pour l’heure, toute modification est impossible en cas d’erreur de saisie.

Ce message s’affichera uniquement pour les abonnés qui n’ont jamais renseigné cette information, laquelle est demandée obligatoirement depuis un certain temps lors de toute nouvelle souscription.

Dans sa politique de confidentialité, Free indique que l’utilisation des données personnelles de ses abonnés leur consentement lui permet de proposer notamment sur leur TV, des “contenus sur mesure recommandés selon vos attentes et vos envies”, mais aussi “des actions de fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion ou encore des enquêtes et jeux-concours ou éventuellement pour vous adresser des offres personnalisées ou vous informer sur nos évènements presse”. Mais aussi des publicités adaptées à leurs centres d’intérêts, et donc à leur âge.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox