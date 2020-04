Confinement : Orange montre aux seniors comment passer des appels vidéo depuis leur smartphone

En ces temps de confinement empêchant les réunions familiales, il apparaît important de garder le contact et de s’appeler régulièrement. Cela permet de rompre avec la sensation d’isolement et de s’assurer que tout le monde va bien.

Pour cela, il existe des solutions : les appels voix ou les SMS avec lesquels tout le monde est a priori à l’aise, mais également les appels vidéo qui ne sont pas forcément un réflexe pour nos grands-parents les moins technophiles.

Dans une vidéo intitulée “restons connectés avec nos aînés”, Orange rappelle ainsi l’existence de WhatsApp et Messenger, deux applications simples, gratuites et disponibles sur Android et iOS. La première apparaît d’ailleurs parmi les applications mobiles les plus téléchargées en ces temps de confinement. L’opérateur montre notamment comment activer la fonctionnalité d’appel vidéo sur les deux applications.

En parlant de solutions de communication bien utiles actuellement, nous avons récemment présenté le service de visioconférence très simple proposé gratuitement par la filiale Cloud d’Iliad-Free durant le confinement. Nous utilisons en effet l’outil pour nos propres réunions en ce moment, depuis l’ordinateur pour certains et via le smartphone pour d’autres.