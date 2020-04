Freebox V8 : ce qu’il faut pour être la meilleure box

En février, Univers Freebox lançait un sondage afin de connaître vos attentes concernant la future Freebox V8. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir les résultats, basé sur près de 10 000 particpants.

Comme vous l’avait rapporté Univers Freebox, cette Freebox V8 qui aurait du être lancée en ce 1er trimestre 2019, et qui le sera certainement pas avant la fin de lma crise sanitaire, porterait le le nom de Freebox POP. Si l’on sait que cette Freebox V8 sera un box dite “intermédiaire”, et pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles, le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe.

Si cette nouvelle Freebox a de fortes chance de tourner sous Android TV puisqu’elle a été validée par Google, vous n’êtes que 7% à mettre cette particularité en avant. Selon vous, le principal argument de cette Freebox POP devra être le prix. Beaucoup de Freenautes ont été échaudés par le prix élevé de la Freebox Delta, et de son positionnement très haut de Gamme. Selon vous, Free devrait donc renouer avec sa stratégie habituelle avec une Freebox qui pourrait être au tarif historique de la marque, c’est à dire 29,99€/mois.