Freebox : La Cinétek propose tous ses contenus en promo jusqu’au 15 avril pour “supporter le confinement”

Découvrez les films de patrimoine sur votre Freebox pour 1,99€

LaCinetek, disponible uniquement sur la Freebox et en ligne, est le service de Vidéo à la Demande (VOD) dédié aux films du XXème siècle choisis par des réa lisateurs du monde entier. Il est accessible depuis Freebox Vidéo Club. Ce service de VOD vient d’annoncer qu’il passait tous les films de son catalogue à 1,99€ (version SD) et 2,99€ (version HD) contre le double habituellement.

[PROMOTION] Pour vous aider au mieux à travers cette période difficile, LaCinetek vous propose des promotions sur l’intégralité du catalogue : chaque film est à 1.99€ en SD et 2.99€ en HD jusqu’au 15 avril en location uniquement > https://t.co/K50Ih0C8XR#CultureChezNous pic.twitter.com/l9sUJs831c LaCinetek (@LaCinetek) April 1, 2020

Les particularités de LaCinetek : 45 réalisateurs du monde entier présentent et commentent leurs 50 films préférés du XXème siècle parmi lesquels La griffe du passé de Jacques Tourneur recommandé par Bertrand Tavernier, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola recommandé par James Gray, Blood Simple d’Ethan et Joel Coen recommandé par Jacques Audiard, Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury recommandé par Alain Chabat, La Dolce Vita de Federico Fellini recommandé par Cédric Klapisch, Pulp Fiction de Quentin Tarantino recommandé par Michel Hazanavicius.