Orange lancera sa propre offre internet par satellite à destination du grand public en novembre

La première offre satellitaire d’Orange sous sa propre marque verra le jour le mois prochain dans l’Hexagone avec l’ambition de rivaliser avec Starlink.

Cette ambition fait partie intégrante de son plan stratégique ‘Lead The Future”, présentée en février 2023 en se recentrant résolument les activités d’Orange sur son coeur de métier, les télécoms. En plus de la fibre, la 5G ou la 4G fixe, l’opérateur historique prévoit depuis plusieurs années de lancer son offre satellitaire sous sa marque en France Métropolitaine. Celle-ci doit permettre aux clients particuliers et professionnels les plus isolés de bénéficier du THD “pour le prix d’une offre fibre optique” avait annoncé en juillet Christel Heydemann, directrice générale du groupe.

Baptisée “Le Satellite Orange avec Nordnet”, une filiale spécialisée dans les offres satellitaires de l’opérateur, cette offre débarquera en France “en novembre” a appris l’AFP auprès de la direction de l’opérateur historique. Pour l’heure, ni le prix ni le contenu de l’offre n’ont été dévoilés.

Il s’agira pour Orange de marcher sur les plates bandes d’Elon Musk et Startlink dont l’offre satellitaire a été lancée en France en 2021. Celle-ci permet aux foyers dans des zones mal desservies d’accéder à une connexion décente soit près de 200 Mbit/s au prix de 40 €/mois avec un coût matériel unique de 450 €.

Après s’être montré hostile à l’idée d’une nouvelle offre satellite, Orange s’est ouvert progressivement aux solutions satellitaires voulue par l’Etat dans le cadre du Plan Très Haut débit et portées par la filière spatiale afin de contribuer au désenclavement des régions isolées. En 2018 puis en 2020, l’opérateur historique a annoncé des accords avec l’opérateur de satellites commerciaux Eutelsat pour le lancement ainsi que l’exploitation d’un satellite destiné au très haut débit, à la fois au sol et en vol. En septembre 2023, Eutelsat a officialisé sa fusion avec le britannique OneWeb et sa constellation en orbite basse, de quoi changer d’envergure et de viser une connectivité spatiale mondiale.

L’offre d’Orange s’appuiera ainsi le satellite Eutelsat Konnect VHTS mis en orbite en 2022. Puissant, celui-ci est pensée pour un usage optimal du spectre. Il a une capacité de 500 Gbps contre 75 Gbps pour le précédent lancé en 2020, d’autres opérateurs européens l’utiliseront.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox