Bouygues Telecom lance deux offres internet “Le bon bail” pour les moins de 26 ans avec Amazon Prime offert

Bouygues Telecom propose sa 4G Box ou 5G Box aux moins de 26 ans avec la possibilité de mettre l’abonnement en pause pendant 2 mois, idéal pour les étudiants. Amazon Prime es offert pendant 12 mois.

A l’instar de Canal et son offre pour les jeunes, Bouygues Telecom lance une offre internet à destination des moins de 26 ans, laquelle permet une connexion Internet illimitée via sa 4G ou 5G Box avec Amazon Prime offert pendant 1 ans de quoi profiter de tous ses services comme Prime Video, des jeux gratuits et un abonnement à une chaîne Twitch chaque mois.

L’intérêt affiché est de proposer une box pratique et facile à connecter pour “surfer sans prise de tête” sans engagement avec la “possibilité de mettre en pause votre offre pendant 2 mois”, plutôt sympa pour les étudiants pendant les vacances d’été.

Dans le détail, deux offres sont ainsi proposées. La première est la 4G Box de l’opérateur avec 70 chaînes incluses sur smartphone, tablette et ordinateur, le WiFi 5 et des débits descendants jusqu’à 220 Mbit/s et montants jusqu’à 38 Mbit/s. Le tout au prix de 22,99€/mois.

Affichée à 27,99€/mois, la seconde formule intègre quant à elle le WiFi 6 et des débits allant jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 58 Mbit/s en upload. Le nombre de chaînes est identique. Pour profiter de ces offres, il sera toutefois nécessaire d’être éligibles à la 4G ou 5G box, celles-ci son réservées à certaines zones géographiques. Que se passe-t-il après le 26ème anniversaire ? “Quelques semaines après la date de vos 26 ans, nous vous enverrons un mail pour vous proposer de passer sur une offre similaire, à un tarif standard”, précise Bouygues Telecom. Il s’agira probablement de la Bbox Fit proposée à 18,99€/mois pendant un an puis 31,99€/mois sans TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox