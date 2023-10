Des abonnés Free et SFR se retrouvent bizarrement à deux sur la même ligne, les opérateurs se renvoient la balle

Un problème de portabilité ou de routage sème la zizanie dans le quotidien d’une maison d’assistantes maternelles dont la ligne Freebox est partagée avec une abonnée SFR depuis 7 mois. Les deux opérateurs se rejettent aujourd’hui les responsabilités. L’émission “Ça peut vous arriver” de Julien Courbet est sur le coup.

Dans son émission “Ça peut vous arriver” sur RTL, Julien Courbet et son équipe ont pour mission de faire respecter jour après jour les droits de Français qui sont en difficulté à cause d’arnaques ou de conflits en tout genre afin de leur rendre la vie plus facile. Dans la rubrique le “cas du jour”, une auditrice évoque un problème pour le moins étrange rencontré depuis plusieurs mois sur sa ligne fixe.

L’association de cette assistante maternelle dont elle est présidente a quitté SFR en 2020 pour rejoindre Free tout en gardant son numéro. Si pendant 3 ans, aucun dysfonctionnement manifeste n’est à noter sur sa ligne fixe Freebox, depuis mars 2023, seuls les appels d’abonnés Free et d’autres opérateurs lui parviennent. A contrario, les appels émanant de clients SFR aboutissent chez une autre personne. La ligne de la maison d’assistantes maternelles est en réalité partagée depuis 7 mois avec une abonnée de SFR.

Alors que c’est-il passé ? L’hypothèse la plus probable, c’est que SFR a par erreur soudainement attribué la ligne à l’un de ses nouveaux abonnés alors que le numéro ne lui appartenait plus. De son côté, Free est formel, la portabilité a bien été effectuée dans les règles en 2020, il s’agirait selon lui d’un problème de routage du côté de son concurrent.

Contacté par les équipes de “Ça peut vous arriver”, SFR n’est pas de ce avis et assure que Free n’a pas finalisé la portabilité en temps et en heure, “les équipes de Free avaient 40 jours pour la portabilité, elles ne l’ont pas fait, elles avaient 4 mois pour avancer dans le dossier, et elles ne l’ont pas fait”. Une fois le délais dépassé, le numéro aurait ainsi été automatiquement réinjecté dans la liste des numéros disponibles. Alors à qui la faute ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox