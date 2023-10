Google annonce du changement pour accéder à votre compte, les mots de passe ne sont plus obligatoires

Le géant américain entend mettre fin aux mots de passe et va inviter de plus en plus régulièrement ses utilisateurs à utiliser les clés d’accès (“passkeys”) sur ses services.

Un compte Google peut être très important, notamment si vous utilisez Android, puisqu’il permet d’accéder à de nombreux services. Google annonce cette semaine inciter davantage à utiliser les passkeys au lieu des mots passe traditionnels pour se connecter à son compte Google.

Il s’agit d’une technologie s’appuyant sur un système de clés cryptographique pour identifier un utilisateur et la firme de Mountain View, comme son concurrent Apple, compte dessus pour changer nos habitudes. ” Nous avons reçu des retours très positifs de la part de nos utilisateurs. C’est pourquoi nous rendons aujourd’hui les passkeys encore plus accessibles en les proposant comme option par défaut sur les comptes Google personnels” affirme le géant dans son blog.

Ainsi, la prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte, vous commencerez à voir des invites pour créer et utiliser des clés d’accès, simplifiant ainsi vos futures connexions. Cela signifie également que vous verrez l’option « Ignorer le mot de passe lorsque cela est possible » activée dans les paramètres de votre compte Google.

L’utilisation des passkeys nécessite une empreinte digitale, un scan du visage ou un code pin pour déverouiller votre appareil. Ils sont 40 % plus rapides que les mots de passe et s’appuient sur un type de cryptographie qui les rend plus sécurisés.Cependant, “même s’ils représentent un grand pas en avant, nous savons que les nouvelles technologies mettent du temps à s’implanter. Les mots de passe peuvent donc exister pendant un petit moment“, rassure la firme américaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox