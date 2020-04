Free augmente le roaming de 75Go en Europe sur son forfait mobile à 19,99€ (15,99€ pour les abonnés Freebox) durant le confinement

Seuls les abonnés au forfait 100 Go à 19,99€ et bloqués en Europe sont concernés.

A l’heure où encore des dizaines de milliers de Français sont bloqués à l’étranger, l’opérateur de Xavier Niel fait un geste envers ses abonnés au forfait mobile Free (15,99€/mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99€/mois) situés actuellement en Europe et dans l’incapacité de rentrer en France. Jusqu’au 30 avril prochain, Free Mobile leur offre 4 fois plus de data 4G soit 100 Go/mois au lieu des 25 Go mensuels. Les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le prolongement des démarches de solidarité lancées par Free depuis le début de la crise du Covid-19 :