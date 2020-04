Freebox : 1 mois du service SVOD Canal+ Séries offert

Profitez de séries en illimité, c’est gratuit durant 1 mois

L service de SVoD de Canal+ “Canal+ Séries” est disponible sur presque toutes les versions de Freebox, à savoir la Révolution, Delta, One et Mini 4K. Vous pouvez y accéder directement depuis l’écran d’accueil, dans la rubrique “Vidéo à la demande” pour la Delta et la One ou “Vidéos” pour la Révolution. Pour tous les abonnés Freebox, le premier mois est offert et est sans engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, y compris à la fin du mois offert.

