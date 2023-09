Interdiction de Huawei : le gouvernement recule et laisse un délai supplémentaire à SFR et Bouygues Telecom

Les deux opérateurs ont vu l’échéance à laquelle ils devront remplacer de nombreuses antennes reculer à 2031.

Depuis plusieurs années et suite à des soupçons d’espionnage, les équipements Huawei sont interdits dans les endroits considérés à risques, soit à proximité d’installations relevant de la sécurité nationale par exemple. Le gouvernement avait par ailleurs obligé Bouygues Telecom et SFR à désinstaller, à horizon 2028, plusieurs milliers d’antennes. Les deux opérateurs, peu ravis des coûts engendrés par cette législation, ont longuement tenté de s’opposer et de faire annuler la décision.

Sans annuler sa décision, le gouvernement a cependant lâché du lest. Le délai a finalement été revu, suite à une rencontre entre les gouvernements Français et Chinois selon l’Informé. Les opérateurs ont donc jusqu’en 2031 pour remplacer l’ensemble des antennes concernées dans certaines villes, sans que le détail des agglomérations citées ne soit dévoilé.

Une bonne nouvelle malgré tout pour les deux seuls opérateurs touchés par cette mesure : SFR doit changer 8000 antennes et Bouygues Telecom en a tout de même 3000 à démanteler. Le délai supplémentaire devrait permettre d’étaler les dépenses importantes que cause cette décision, vivement contestée par les deux telcos.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox