Amazon Freebox et Prime : découvrez gratuitement un service d’Amazon pendant 4 mois

Quatre mois offerts à Amazon Music Unlimited au lieu d’un pour les abonnés Amazon Prime.

Une promo à ne pas louper si vous voulez découvrir le service de streaming du géant américain. Jusqu’au 11 octobre, les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de 4 mois offerts pour la souscription à Amazon Music Unlimited. Quant à ceux ne disposant pas d’un abonnement payant à Amazon, il est tout de même possible de profiter de 3 mois gratuits.

Ce service disponible sur de nombreux appareils (Window, macOS, iOS, Android…) permet de profiter, sans pub, de 80 millions de titres avec les fonctionnalités classiques d’une telle plateforme, notamment le téléchargement pour une écoute hors connexion. Vous pourrez y retrouver des millions de titres en HD, la plupart en qualité CD et certains titres même en qualité Ultra HD.

L’offre est résiliable à tout moment, mais si vous souhaitez continuer l’aventure une fois la période de gratuité terminée, il faudra compter 10.99€ par mois pour conserver le service. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution en faisant la demande.

