Les nouveaux iPhone 15 désormais disponibles en achat direct chez Free Mobile avec des avantages pour les abonnés

L’iPhone 15 est disponible dans ses versions 128 Go, 256 Go, 512 Go et dans différents coloris (bleu, jaune, noir, rose, vert). La version la moins onéreuse est commercialisée à 999€ au comptant, contre 1379€ pour la version 512 Go. Il est possible d’échelonner le paiement en passant par Free Flex, pour la version 128 Go, comptez 399€ à la commande puis 20.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat de 96€. Les abonnés Free Mobile sont privilégiés, le premier versement est moins élevés soit 279€, puis s’en suivront des mensualités plus élevés (25,99€/mois).

Si vous êtes intéressés par un plus grand format, tournez-vous vers l’iPhone 15 Plus, disponible en version 128 Go et 256 Go. La première version est proposée à 1149€ au comptant et la seconde à 1279€. En passant par Free Flex et pour la version la moins chère, vous paierez, 499€ à la commande puis 22.99€/mois et une option de 98€. Les abonnés Free Mobile aussi ont un avantage, le prix passe à 379€ à l’achat puis 27,99€/mois.