Gratuité : Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour leur rafraîchir la mémoire

Free rappelle à des abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta qu’ils n’ont pas activé l’offre Canal+ Séries offert pendant 1 an.

“Vous n’avez pas encore profité de vos 12 mois inclus, pour découvrir Canal+ Séries “, Free envoie actuellement un mail à des abonnés Pop, Delta et Révolution pour leur annoncer qu’il est toujours temps pour eux de cette offre spéciale lancée en décembre 2020 et reconduite à plusieurs reprises.

Après activation de l’offre sur l’Espace abonné et une fois l’année de gratuité écoulée, il faudra comptez 9.99€/mois si vous souhaitez prolonger l’expérience.

Notons cependant que l’offre a changé plusieurs fois au cours des 3 dernières années. D’abord proposée aux abonnés actuels pendant 12 mois et même 24 mois pour certains, elle est passée à 3 mois en janvier dernier avant de marquer un retour en avril à 1 an pour les abonnés qui n’ont jamais bénéficié de l’offre. Les nouveaux abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta bébéficient quant à eux de 12 mois inclus.

C’est l’occasion de découvrir les séries pépites du moment de Canal+ comme Breeders, What We Do In The Shadows ou encore The Undeclared War. Free met en avant dans son courriel la dernière Création Originale 66-5 qui plonge dans l’univers de la justice française.

La plateforme de SVoD Canal+ Séries est accessible sur votre TV à partir de votre Freebox (2 utilisateurs en simultané) , et sur tous vos écrans : ordinateurs, smartphones et tablettes avec myCanal.

