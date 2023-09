OCS lance une offre promotionnelle accessible aux abonnés Freebox

Le meilleur du cinéma 6 mois après la sortie en salles, des séries inédites de MGM, NBCUniversal et encore un peu de HBO, l’abonnement à OCS est affiché à moins 50% pendant 2 mois.

L’occasion de regarder House of the Dragon malgré la fin du partenariat de distribution avec HBO, ou encore Minx, The White Lotus et Lucky Hank, OCS propose une nouvelle offre promotionnelle sans engagement valable jusqu’au 8 octobre prochain. L’abonnement est affiché à 6,49 €/mois pendant 2 mois, au lieu de 12,99 €/mois, soit 50% de réduction.

“Cette offre est valable en France métropolitaine et réservée aux personnes n’étant pas abonnées à OCS, pour un accès au service OCS sur tablette, mobile, ordinateur et TV. Elle est limitée aux 5 000 premières souscriptions sur ocs.fr”, indique la nouvelle filiale de Canal+.

Le 9 janvier 2023, le groupe Canal+ a annoncé la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de la totalité des titres qu’Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, la filiale de coproduction de films et séries.

