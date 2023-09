WhatsApp arrive bientôt sur un nouvel appareil

Meta vient de lancer la première bêta publique de WhatsApp pour iPad, après près de deux ans de travail, un premier pas important vers un lancement grand public.

Une avancée importante, avec quelques limites. WhatsApp est désormais accessible sur iPad si vous arrivez à vous inscrire sur Testflight pour en tester la version dédiée. Pour cela, il est cependant nécessaire d’avoir d’abord installé la version bêta sur votre iPhone et l’iPad.

Il est ensuite nécessaire d’ouvrir l’application sur son iPhone et aller dans la section Réglages, puis “appareils connectés” et enfin “connecter un appareil” pour scanner le QR code présent sur votre iPad. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser WhatsApp sur votre tablette Apple indépendamment de votre iPhone. Les messages seront synchronisés entre vos appareils grâce au mode compagnon et les messages et appels restent chiffrés de bout en bout.

Si ce lancement d’une version publique est une sacrée avancée, aucune date n’est encore prévue pour le lancement. On peut estimer que la version grand public pourrait sortir d’ici la fin de l’année ou au début 2024.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox