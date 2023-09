Le saviez-vous : les abonnés Free peuvent piloter le serveur de leur Freebox à distance, et même de très loin

Grâce aux applications Freebox Connect et Freebox Files, les abonnés peuvent redémarrer leur serveur à distance, effectuer différents paramétrages ou accéder aux fichier stockés sur le disque dur.

Un redémarrage du serveur de votre Freebox Pop, mini 4K, Pop, Révolution et Delta, peut permettre de résoudre un blocage mineur ou de le mettre à jour afin d’optimiser son fonctionnement. Sur toutes les box sauf la Delta (sur l’interface avec la télécommande), il est possible d’effectuer cette action directement depuis l’écran du serveur en lui-même. Mais si votre box est trop éloignée de vous, installée dans le garage ou encore dans un boîtier de communication standardisé, il vous est possible d’effectuer un redémarrage à distance. Et ce même si vous ne vous trouvez pas dans votre lieu d’habitation. Si c’est le cas, une connexion 4G fera l’affaire peu importe votre localisation sur le territoire.

Mais alors comment faire ? Il suffit de télécharger l’application Freebox Connect disponible sur Android et iOS. Depuis la page d’accueil, il suffit de tapoter sur “Freebox Server” dans mes équipements. Un bouton vous permettra de redémarrer votre serveur Freebox. L’application permet aussi de gérer, optimiser et diagnostiquer votre configuration Wi-Fi, mais aussi de planifier des coupures Wi-Fi et Internet, ou encore contrôler l’état de votre connexion Freebox et gérer vos équipements connectés. Les abonnés Freebox HD et Crystal n’y ont cependant pas droit.

Pour ceux qui souhaiterait accéder à leurs fichiers, que soit des photos ou d’autres contenus, Free propose une autre application gratuite afin d’accéder à distance aux données contenues dans le disque dur du serveur Freebox Révolution ou Delta par exemple, il s’agit de Freebox Files.

Vous pouvez accédez gérer vos contenus et les téléchargements en quelques clics mais aussi partager vos fichiers en toute sécurité ou encore créer et gérer le RAID de votre Freebox Delta. Un lecture de musique est également intégré.

