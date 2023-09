Invention malchanceuse chez Free, la fidélité chez Bouygues Telecom ne fait pas rêver… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les opérateurs salués pour leur soutien lors d’une tragédie

Free a été le premier à annoncer la mise en clair de 2M Maroc, la chaîne de référence marocaine qui propose en grande partie de l’information du pays. Une initiative suivie par Orange puis Bouygues Telecom, qui est globalement saluée. Comme quoi, Internet est capable de saluer les initiatives positives !

Les données anciennes hackées, il suffirait de les avoir supprimées !

Un vol moins important que ce qu’affirme le hacker. A la suite des révélations le 13 septembre du site d’information français Zataz spécialisé dans la délinquance informatique, Free réagit aujourd’hui et nie l’ampleur l’ampleur de l’attaque. “L’information selon laquelle une base d’abonnés Free de 14 millions d’abonnés est en ligne est fausse, Même si nous sommes comme tous la cible des hackeurs, nous n’avons pas souffert d’un tel incident” expliquait-il. Cependant, des données ont bel et bien été obtenues et même si elles sont anciennes ou plus mises à jour, la question se pose : pourquoi les conserver si longtemps ?

Malgré l’épinglage de l’iPhone 12, pas la peine de paniquer

L’Agence nationale des fréquences a annoncé la semaine dernière avoir demandé à Apple de retirer du marché français l’iPhone 12 à compter du 12 septembre 2023, suite à un dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L’information a fait les gros titres, avec parfois des réactions très fortes, notamment en terme d’inquiétude pour la santé. Déjà, une mise à jour logicielle doit être déployée, de plus, il est important de rappeler que les seuils tolérés par l’ANFR sont très sérieusement en deça d’un potentiel risque pour la santé.

Une invitation ratée, mais une explication honnête de Xavier Niel !

Xavier Niel enchaîne les anecdotes dans une interview accordée au Youtubeur Sylvqin. Le fondateur de Free revient sur la genèse, le succès et les déboires de TV Perso, son ancienne plateforme de création de flux TV pour les abonnés Freebox lancée en 2007, précurseur de Twitch. Une idée révolutionnaire, mais qui a été très mal gérée finalement de l’aveu même du fondateur de Free, qui s’en amuse. Au moins, c’est honnête !

La fidélité ne paie décidément pas toujours !

3€ de plus et aucun enrichissement pour faire passer la pilule. Des abonnés Bouygues Telecom ont en effet reçu une information de la part de leur opérateur avec une mauvaise surprise. C’est le cas par exemple d’une abonnée internet et mobile qui a reçu un mail l’informant d’une hausse tarifaire de 3€ sur son offre coûtant déjà 65€ au total. Encore une fois, l’opérateur utilise l’inflation pour justifier cela, et certains n’hésitent pas à taquiner l’opérateur dont la pratique est désormais bien connue, mais toujours critiquée malgré sa légalité.

