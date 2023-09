Free a inventé Twitch avant Twitch mais a commis “une bêtise énorme” selon Xavier Niel

Xavier Niel enchaîne les anecdotes dans une interview accordée au Youtubeur Sylvqin. Le fondateur de Free revient sur la genèse, le succès et les déboires de TV Perso, son ancienne plateforme de création de flux TV pour les abonnés Freebox lancée en 2007, précurseur de Twitch.

Créer sa propre chaîne de télévision à une époque où cela paraissait inimaginable, c’est la proposition faite par Free en 2007 avec TV Perso sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa box, pour filmer et diffuser tout type de contenus en direct ou en VOD sur les téléviseurs, que ce soit des évènements familiaux, locaux et culturels, des live chat, mais aussi du grand n’importe quoi ou encore l’émission de chaînes existantes et leurs contenus, quitte à ce que l’opérateur soit épinglé par le CSA et avoir des ennuis avec Canal+.

Imaginé avant que YouTube et Dailymotion connaissent le succès, TV Perso a pris un peu de temps avant d’être mis en production malgré l’intégration d’un encodeur dans la Freebox HD. Le succès a pourtant été immédiat, et certaines « stars » de TV Perso avaient même vu le jour, à l’image des Youtubers d’aujourd’hui.



Mais pas que, Xavier Niel en parle mieux qui quiconque dans une interview accordée au Youtubeur Sylvqin. “L’un des plus gros succès de TV Perso c’était la rediffusion un peu piratée de canaux de diffusion étrangers, la communauté turque a décidé d’émettre des chaînes, la communauté chinoise aussi. A l’époque, Free n’avait pas de distribution physique, le seul endroit où on vendait des Freebox c’était dans les magasins Tang dans le 13e arrondissement car on avait toute la communauté chez Free. Ensuite nous avons intégré les appels illimités vers la Chine”, se souvient-il d’un air enjoué.

Par la suite, TV Perso a été laissé à l’abandon, sans suivi d’un point de vue marketing malgré l’existence “à un moment du partage de revenus” et surtout sans réelle stratégie de développement. Xavier Niel le reconnaît, Free a commis une erreur capitale : « C’est que ce soit exclusivement disponible sur la TV et pas sur internet. C’est idiot on a fait le plus dur mais le plus simple, on ne l’a pas fait. C’est quand même une erreur stratégique majeure parce qu’on a quand même inventé Twitch mais au bout on n’a pas fait le boulot de Twitch. On est des supers génies, on met l’encodeur, on fait plus que Twitch mais on ne diffuse pas de manière massive sur internet, c’est une bêtise énorme ».

Xavier Niel le confesse avec le sourire, Free s’est trop focalisé à cette époque sur la vente et la livraison de Freebox dont le succès était alors incroyable. Et ce au détriment de TV Perso qui ne disposait même pas d’un chef de produits. ” Nous avons eu une idée, on l’a mise en oeuvre techniquement et au bout on a foiré tout le reste “. L’aventure de TV Perso s’est arrêtée en 2017, après 7 ans d’existence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox