Apple corrige deux failles importantes sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, installez les mises à jour

Apple a déployé plusieurs mises à jour visant à corriger des failles zero-day sur plusieurs de ses systèmes d’exploitation.

Alors que les prochaines versions d’iOS, tvOS, macOS et d’autres arrivent bientôt, Apple a dû lancer rapidement de nouvelles mises à jour sur plusieurs systèmes d’exploitation pour corriger des failles avec des répercussions potentiellement grave.

Il vous est alors conseillé de télécharger les versions logicielles suivantes : iOS 16.6.1 sur iPhone, iPadOS 16.6.1 sur iPad, macOS 13.5.2 sur Mac et MacBook et watchOS 9.6.2 sur Apple Watch. Les deux premières corrigent un problème permettant à un pirate d’effectuer du code à distance via une image, l’autre corrige une vulnérabilité présente dans “Cartes”.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox