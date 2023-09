L’offre spéciale Freebox à 14,99€ se termine dans quelques heures et ne sera pas prolongée

1/ L’Internet Très Haut Débit

Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne.

– Avec la Fibre, profitez d’un débit capable d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant.

– Freebox Révolution est aussi compatible avec l’ADSL nouvelle génération. Profitez ainsi du meilleur débit en ADSL2+ et VDSL2 pour un maximum de confort et de rapidité dans tous vos usages.

Possibilité de migrer de l’ADSL vers la Fibre selon l’éligibilité de la ligne à la Fibre et sous réserve du raccordement effectif du domicile de l’abonné.

2/ La TV numérique

– Freebox TV : plus de 220 chaines / magnétoscope numérique (enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct) / service Freebox Replay (4), guide des programmes, radio.

– TV by CANAL : 50 chaînes pour toute la famille dont Piwi+, Paris Première, National Geographic Channel, Planète+, Polar+, Téva ou encore Novelas. Accès à l’application myCANAL pour regarder vos programmes où et quand vous voulez, même hors connexion. (5)

Options payantes :

– Amazon Prime : 6 mois offert puis 6,99€/mois

Tous les avantages Amazon Prime :

1/ Prime Video : accédez en illimité et en exclusivité à un catalogue de programmes Amazon Original primés, de films et séries à succès et d’émissions TV sur tous vos équipements.

2/ La livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre).

3/ Amazon Music Prime.

– CANAL+ SÉRIES : 12 mois inclus puis 9,99€/mois*. Le service de streaming avec 100% de la création originale CANAL+, des séries US et européennes à retrouver en replay à tout moment.

– Netflix : à partir de 5,99€/mois***, sans engagement. Retrouvez l’application Netflix et son catalogue exceptionnel de films et séries depuis Freebox Révolution. Si vous avez déjà un compte Netflix, connectez-vous directement depuis votre Freebox avec vos identifiants.

3/ La téléphonie

– Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l’Union Européenne (6)

– Appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

– Mise à disposition de la boucle locale dédiée

– Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone (ce service proposé sans supplément vous permet de continuer à recevoir les appels émis vers votre ancien numéro)

– Services de messagerie unifiée