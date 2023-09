Abonnés Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : l’offre AVOD d’Altice Média débarque au complet sur Molotov

L’ensemble de l’offre AVOD de RMC BFM Play est désormais disponible pour tous les utilisateurs sur Molotov.

Si les replays de la plateforme RMC BFM Play sont disponibles de manière segmenté sur les Freebox et Oqee, il est désormais possible de bénéficier de l’ensemble de l’offre AVOD d’Alice Média sur Molotov, accessible dans les mosaïques replays des chaînes mais aussi via une entrée unifiée.

Sont ainsi désormais disponibles, toutes les chaînes d’Altice média en live dont les BFM régions et Tech&Co qui viennent enrichir l’offre existante avec RMC Story, RMC Découverte ou encore BFMTV. Mais aussi, plus de 3000 h de programmes des différentes chaînes.

Les utilisateurs de Molotov peuvent également accéder à un catalogue exclusif avec plus de 1000h de vidéos gratuites à la demande au sein de l’offre RMC BFM Play avec des documentaires, du divertissement et des séries en intégralité comme l’intégrale des 11 saisons de Seuls face à l’Alaska ou de Top Mecanic.

D’autres contenus sont accessible comme l’After foot, le Super Moscato Show, Rothen s’enflamme et toutes les émissions filmées de RMC info talk sport.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox