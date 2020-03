Canal+ annonce offrir gratuitement la saison 1 du Bureau des Légendes sur myCanal ainsi que toutes les saisons sur Canal+ Séries

Durant le confinement, le Groupe Canal+ a décidé d’offrir des contenus aux français cloîtrés chez eux. Après les chaînes Canal+ et Canal+ Séries, c’est une saison entière du Bureau des Légendes qui va être en accès gratuit sur myCanal

Canal+ l’a annoncé ce soir, il a décidé de faire un cadeau aux fans de séries en programmant un marathon de la série Le Bureau des Légendes, avec Mathieu Kassovitz, à partir du 28 mars. Soit la totalité des quatre premières saisons diffusées à la suite entre samedi et mardi prochain. A chaque jour sa saison, diffusée en intégralité de 15h à minuit en clair sur CANAL+ SERIES. La chaîne est accessible gratuitement sur la Freebox, canal 43, jusqu’au 31 mars

Par ailleurs, la saison 1 de la série sera également disponible gratuitement pour tous dès le 28 mars à 15h, sur myCANAL et durant 1 mois. La saison 5 de la Création Originale, quant à elle, sera disponible à partir du lundi 6 avril, seulement sur CANAL+.

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair, et donc à la saison 1 du Bureau des Légendes. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).

Vous pouvez télécharger myCanal gratuitement sur le Play Store ou directement depuis le Play Store de la Freebox Mini 4K

Merci @anaelgr