Android est devenu plus fluide sur de nombreux smartphones grâce à un changement

Google a accéléré le temps nécessaire pour démarrer les applications sur Android et de nombreux smartphones peuvent en bénéficier.

Une modification dans les coulisses d’Android pour un résultat appréciable par l’utilisateur. Android Runtime (ART), un composant essentiel de l’OS de Google, a été mis à jour. Il est l’outil exécutant les applications, peu importe la marque de votre mobile et est passé à la version ART 13.

Le résultat final est un temps de démarrage des applications réduit, jusqu’à 30% sur certains appareils, ce qui entraîne donc une expérience utilisateur plus fluide. Et pas la peine d’avoir un modèle ultra récent pour bénéficier de ce coup de boost, puisque ART est un composant pouvant être mis à jour directement depuis le Google Play et n’attends pas une mise à jour de l’OS. C’est notamment le cas à partir d’Android 12, donc si vous utilisez un smartphone tournant sous cet OS ou plus récent, vous êtes concerné. D’autant plus que Google entend déployer ART 13 sur Android Go, version destinée au marché d’entrée de gamme.

D’après les estimations de ARS Technica, cette nouveauté pourrait donc profiter à 31% des appareils Android. “En mettant à jour ART indépendamment des mises à jour du système d’exploitation, les utilisateurs obtiennent les dernières optimisations de performances et correctifs de sécurité le plus rapidement possible, tandis que les développeurs bénéficient d’améliorations OpenJDK et d’optimisations du compilateur qui profitent à la fois à Java et à Kotlin” explique Google.

Source : via Presse-Citron

