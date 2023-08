Pôle emploi victime d’une cyberattaque, les données de 10 millions de personnes potentiellement menacées

Le prestataire en charge de la numérisation et du traitement des données des inscrits chez Pôle emploi a subi un acte de malveillance, mettant en danger de nombreuses données.

Une fuite chez Majorel a entraîné “la violation du système d’information d’un de ses prestataires, impliquant un risque de divulgation de données personnelles de demandeurs d’emploi” explique l’institution dans un communiqué. Des enquêtes sont actuellement en cours chez le sous-traitant concerné pour connaître l’origine de l’acte de cybermalveillance et un signalement auprès de la CNIL a été réalisé, une plainte sera même déposée.

« Cela pourrait, selon le prestataire, concerner 10 millions de personnes, c’est-à-dire celles inscrites à Pôle emploi en février 2022 et celles en cessation d’inscription depuis moins de 12 mois à cette date-là » explique l’organisme au Parisien. « Il y a parfois des décalages dans le temps dans la transmission des documents, ce qui explique que les personnes en cessation d’inscription apparaissent dans ce fichier » précise-t-elle.

Les données concernées sont assez peu nombreuses mais tout de même cruciales : les noms, prénoms et numéros de Sécurité sociale. Les adresses e-mail, numéros de téléphone, mots de passe et coordonnées bancaires ne seraient cependant pas touchées d’après Pôle Emploi et aucun risque sur l’indemnisation et l’accompagnement n’est à craindre. Il est cependant conseillé aux demandeurs d’emplois « de rester vigilants face à tout type de démarche ou proposition qui pourrait paraître frauduleuse. »

