COVID-19: Canal annonce ses mesures mises en place, dont la suspension d’un service proposé aux abonnés Freebox

Canal+ a annoncé participer à l’effort collectif dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 par le groupe, et suspend l’un des services proposés aux abonnés Freebox.

Tout le monde y met du sien pour participer à la gestion de la crise sanitaire actuelle. Canal+ ne fait pas exception, et a ainsi annoncé plusieurs mesures. Entre, autres, le groupe explique que le service “Buy and Keep” disponible sur les Freebox est désactivé pour l’instant.

Un service désactivé sur les Freebox, désactivation de la 4K…

Depuis juillet dernier, Canal VOD propose la possibilité d’acheter la version digitale et la version physique de films directement sur Canal VOD pour les abonnés Freebox. Lors de la commande, il suffisait de payer un supplément pour qu’une copie physique (DVD ou Blu-Ray) de votre film vous soit envoyé également. En raison de l’épidémie et “afin de limiter les envois de colis, le service “Buy & keep” est temporairement désactivé. ” explique l’assistance Canal. Les commandes physiques déjà réalisées seront bel et bien livrées.

Canal se joint également à l’effort des plateformes de streaming en réduisant la qualité de ses vidéos. Ainsi, la filiale de Vivendi annonce “désactiver la qualité 4K-UHD en OTT.“. Elle précise cependant pour ses abonnés ” Si vous détenez un Décodeur CANAL+ connecté au satellite, la qualité 4K-UHD vous est toujours accessible en LIVE (ou en enregistrant un contenu diffusé sur une chaîne proposant la 4K-UHD). “.

D’autres précisions ont été faites, côté matériel, la livraison des décodeurs est désormais assurée à domicile. Les rendez-vous pour une installation satellite ou TNT ne seront pas honorés, pour ceux qui sont en attente de cette dernière, la filiale de Vivendi invite à utiliser MyCanal en attendant. Elle annonce également la rupture de stock sur les Apple TV 4K, et conseille également les abonnés devant restituer leur matériel suite à un changement de mode de réception ou une résiliation à attendre la fin du confinement pour le restituer en point relais.

Des programmes diffusés sur Canal+ sont également mis en pause aux USA, dont la série BREEDERS après l’épisode 5, DAVE après l’épisode 4 et le tournage de la saison 6 de Fear The Walking Dead a également été suspendu.

Finalement côté SAV, les conseillers restent à disposition par téléphone pour répondre à vos demandes les plus urgentes de 8h à 20h>. Cependant, la prise de rendez-vous téléphonique est indisponible et la durée de traitement des réclamations est temporairement allongée. Le groupe se veut rassurant en annonçant que ses équipes “font le maximum pour maintenir l’activité et répondre à vos demandes en cette période difficile.“