Sabotage : une antenne vandalisée prive les abonnés SFR et Bouygues Telecom de réseau

Les actes de malveillance à l’encontre du réseau mobile continuent en France avec un nouvel exemple dans l’Oise il y a 10 jours.

Une situation plutôt déplorable pour les habitants de Canny-sur-Matz et plusieurs communes aux alentours. Dans la nuit du 3 au 4 août, des individus s’en sont pris à l’antenne mobile installée deux ans auparavant.

L’action a été impressionnante, défonçant le portail, les malfrats ont ensuite découpé l’armoire électrique à la disqueuse et l’ensemble des câbles ont été sectionnés jusqu’aux deux tiers de la hauteur du mât, à savoir 40 mètres. Le hic étant que l’antenne mutualisait les réseaux de SFR et Bouygues Telecom et le maire déplore un “retour au Moyen âge” suite à cet acte de vandalisme qui a mis fin à l’accès au réseau mobile dans la zone.

” Ils ont pris de grands risques, pour cet acte gratuit qui impacte tout le monde ici […]. Le préjudice doit se monter autour de 30 000€“explique l’élu. SFR, locataire du terrain a déposé une plainte et a finalement entamé la semaine dernière des travaux de réparation. Ce type d’acte est en recrudescence depuis 2020, notamment suite à la panique causée par la 5G et ses supposés effets négatifs sur la santé. Au mois de juin, une dizaine de personnes ont été condamnées à de la prison et des dommages et intérêts importants suite à un sabotage d’antenne-relais.

Source : Le Courrier Picard

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox