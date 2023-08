60 millions de consommateurs donne ses 4 conseils pour bien choisir son forfait mobile

4G ou 5G ? Avec ou sans engagement ? L’association des consommateurs a publié cet été un récapitulatif des questions à se poser avant de changer de forfait mobile, avec leurs réponses.

Quelques rappels utiles avant la rentrée. 60 millions de consommateurs veut s’assurer qu’un changement d’offre mobile soit fait dans de bonnes conditions et donne ainsi ses conseils pour le faire sereinement.

La première question abordée est celle de la 5G : est-elle vraiment utile dans une offre grand public ? Pour l’association de consommateur, la réponse est “non”, du fait du manque de nouveaux usages pour le grand public. Elle cite par ailleurs Guillaume Decorzent, chef de l’unité couverture et investissement mobile pour l’Arcep :« quand on surfe sur le Web, il n’y a pas de différences notables entre la 4G et la 5G. Les pages s’affichent aussi vite et les vidéos se lisent aussi bien. » La couverture est également pointée du doigt comme étant trop faible. La stratégie d’Orange, Bouygues et SFR étant en effet de couvrir en majorité des grandes agglomérations. Seul Free, en utilisant une autre bande-fréquence que ses concurrents, peut se vanter de couvrir 90% de la population, même en zone rurale. Il faut cependant admettre que le déploiement se réalise assez rapidement pour la population, avec 65% de taux de couverture pour SFR, par exemple.

Vient ensuite l’éternelle question de l’enveloppe data proposée. “Les opérateurs proposent soit des forfaits comprenant un petit nombre de données, soit des formules démesurées. Notamment Free, qui passe de son « forfait 2 € » comprenant 50 ridicules mégaoctets (Mo), à son abonnement « Série Free » et ses 110 gigaoctets (Go), facturé 12,99 € par mois ! Un nombre de données bien plus élevé que la consommation moyenne française, évaluée à 14,3 Go mensuels par l’Arcep au troisième trimestre 2022” affirme l’association. Rappelons cependant qu’une option “booster” a été lancée permettant d’accéder à 5G et appels illimités en France pour 4.99€/mois pour l’opérateur.

C’est justement le type d’offre que conseille l’association : “pour réaliser des économies, mieux vaut souscrire un petit forfait incluant 1 à 5 Go et rester connecté en wifi dès que vous le pouvez, pour ne pas puiser dans votre réserve de données 4G. Attention aux forfaits comprenant moins de 1 Go : si des mises à jour automatiques sont réalisées en 4G/5G et non pas via une connexion wifi, vous risquez très vite de dépasser le plafond autorisé. Et si vous voyagez hors d’Europe, n’oubliez pas de désactiver les « données en itinérance », le prix du Mo pouvant être prohibitif”.

Autre conseil, plus classique : évitez les offres avec engagement, même si le tarif est plus bas la première année. 60 millions de consommateurs prend l’exemple de la dernière offre 100 Go 5G d’Orange qui est proposée à 16.99€/mois les 12 premiers mois, contre 31.99€/mois ensuite, avec un engagement de 24 mois. Cependant, le sans engagement ne garantit pas un prix fixe, comme l’ont prouvé Orange, Bouygues et SFR en début d’année. Le point important étant qu’il est possible de les résilier quand vous le souhaitez.

Enfin, 60 millions de consommateurs avertit sur certaines offres mobiles proposant un achat de smartphone à prix moins onéreux. “Acheter un téléphone neuf avec son forfait coûte rarement 1 €, comme l’affichent en gros les opérateurs. En général, on paie surtout un reste à charge conséquent tous les mois, jusqu’à la fin de la période d’engagement” explique l’association. Elle conclut ainsi en expliquant qu'”acheter un téléphone avec son forfait n’est pas toujours avisé, surtout si l’on choisit un forfait économique.”

