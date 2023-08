Arnaque : elle se fait voler 9000€ via “PayPal” en voulant vendre sa cafetière

Quand une simple vente sur Facebook devient un véritable enfer.

Les actes de malveillance sur le web peuvent prendre de nombreuses formes et c’est d’autant plus le cas sur des plateformes peu sécurisées comme… Facebook marketplace. L’outil permettant aux utilisateurs de convenir du mode de transaction eux-mêmes pour une vente, les malfrats n’hésitent pas à utiliser cette “faille” pour arnaquer leurs cibles.

C’est le cas d’une vendeuse, qui souhaitant vendre sa cafetières pour 45€. Un internaute la contacte et lui propose d’utiliser PayPal, mais quelque chose cloche : c’est l’acheteur qui initie la transaction. Elle reçoit alors un SMS avec un lien vers une page ressemblant au site officiel, lui indiquant qu’un conseiller va la rappeler. Le but annoncé étant de finaliser le paiement.

Un numéro français la joint et une personne prétendant travailler pour l’entreprise américaine lui demande ses codes d’accès bancaires à travers une autre page. L’appel se termine sans que la vendeuse ne se doute de rien. Ce n’est que plus tard qu’elle verra que 9100€ ont été retirés de son compte. Ces modalités d’arnaques sont assez fréquentes et il convient de rappeler que donner ses informations bancaires doit être réfléchi, notamment en choisissant des plateformes de confiance. Si à n’importe quel moment vous avez un doute sur la page ou la procédure que l’on vous demande de suivre, n’hésitez pas à tout arrêter.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox