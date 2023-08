L’internet de secours de Free fait envie, payer plus pour Disney… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Avoir une solution de secours, c’est toujours un plus

Un backup 4G qui prend le relais en cas de coupure de la connexion internet pour les abonnés Freebox. Après avoir proposé sa box 4G estampillée Huawei en cas de perte de services, Free commence à fournir si nécessaire son propre backup 4G aux doux airs de répéteur WiFi à ses abonnés privés de connexion, à condition de faire appel à Free Proxi. Il est même possible de le louer une fois reçu, si vous souhaitez le conserver chez vous pour pallier une coupure éventuelle. Même si cela est payant, l’option reste alléchante.

Disney+ plus cher et tout cela pour quoi ?

Disney+ opte pour la segmentation en France et d’autres pays européens, en passant d’une offre unique à trois. Le 10 août, le service de streaming qui a perdu 10 millions d’abonnés dans le monde au deuxième trimestre, annonçait le lancement dès le 1er novembre 2023 d’une offre d’abonnement avec publicité dans l’Hexagone en emboîtant le pas à Netflix. Cette arrivée fait suite au succès de son offre aux USA, l’abonnement sera proposé au tarif de 5,99€/mois tout comme son grand rival. Cette formule affiche une qualité Full HD, 2 écrans, sans les téléchargements.Dans le même temps, Disney+ augmentera de 3 euros son offre actuelle, laquelle passera ainsi à 11,99€/mois. , Disney+ donnera la possibilité de passer à l’abonnement standard avec publicité ou à une toute nouvelle formule baptisée “standard” au prix de 8,99€/mois. Mais il faudra se contenter du Full HD au lieu de l’UHD/HDR, et de 2 écrans à la place de 4 ou encore de la qualité stéréo 5.1 en lieu et place du Dolby Atmos. Outre la complexification, les offres sont désormais plus chères, certains y voient une logique comptable, d’autre une simple avarice…

Les packs en option, ça peut toujours plaire

Les abonnés SFR ont une belle option qui s’offre à eux depuis quelques jours. L’opérateur a en effet lancé une toute nouvelle option comprenant Amazon Prime, le pass Ligue 1 mais aussi son bouquet famille regroupant de nombreuses chaînes pour le tarif de 13.99€/mois. L’offre s’accompagne cependant d’un engagement de 12 mois, mais reste assez alléchante en termes de prix. De temps en temps, une promo sur un pack, ça peut ravir les abonnés actuels !

Tout le monde cherche ses astuces pour se débarrasser du démarchage

Un abonné Free Mobile a mis au point une astuce pour gérer les appels de démarchage et les envoyer directement sur la messagerie. Une solution simple et efficace, mais il en existe d’autres. Notamment l’application téléphonie d’Orange, qui est assez efficace et marche avec tous les forfaits mobiles. Avez-vous d’autres astuces ?

Canal fait le plein de droits, et la Ligue 1 alors ?

Après avoir raflé l’année dernière les droits de diffusion de l’intégralité de la Ligue des Champions, mais aussi de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pendant la période 2024-2027, le groupe Canal+ annonce l’acquisition du championnat de football d’Arabie Saoudite pour le territoire français et l’Afrique, soit 34 rencontres pour 18 clubs qui s’affronteront jusqu’en mai 2024. De quoi renforcer son offre sportive mais aussi de mettre un coup de projecteur sur un championnat en pleine évolution qui ne cesse de recruter des joueurs stars en fin de carrière, mais aussi plus jeunes. Avec les déboires de la filiale de Vivendi autour de la Ligue 1, l’avenir du championnat français sur la chaîne française est encore assez flou…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox