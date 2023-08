SFR lance un nouveau pack très alléchant avec Amazon Prime, Pass Ligue 1, Universal+ et de nombreuses chaînes

Une nouvelle offre complète pour les abonnés SFR à un tarif plutôt alléchant avec tout de même une contrepartie.

Les abonnés SFR ont une belle option qui s’offre à eux depuis quelques jours. L’opérateur a en effet lancé une toute nouvelle option comprenant Amazon Prime, le pass Ligue 1 mais aussi son bouquet famille regroupant de nombreuses chaînes pour le tarif de 13.99€/mois. L’offre s’accompagne cependant d’un engagement de 12 mois.

Cette option disponible pour les abonnés SFR permet ainsi d’accéder à l’ensemble des services d’Amazon (livraison gratuite, Amazon Music, service de SVOD…), mais aussi de découvrir la majroité des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et si vous voulez autre chose que du sport, le bouquet famille complète le tout. Il propose 45 chaînes TV et des vidéos en illimité pour tous les goûts et toute la famille avec des séries et du divertissement (Universal+, Série Club, 13ème RUE,…), des programmes jeunesse (DreamWorks, Cartoon Network,…), et des documentaires (Discovery Channel, Ushuaïa TV,…).

L’offre est pour le moins alléchante puisque le pass Ligue 1 à lui tout seul est commercialisé par Amazon à 14.99€/mois, en plus de l’abonnement Prime nécessaire pour y accéder (6.99€/mois). Le bouquet Famille quant à lui est commercialisé à 10€/mois seul. Cependant, avec l’engagement de 12 mois proposé, il faut être conscient que le championnat de Ligue 1 s’arrêtera avant la fin de votre abonnement et le prix restera le même. Mais en faisant le calcul, l’offre reste encore moins chère que le cumul de toutes ces options.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox