Canal+ lance une nouvelle promo pour son offre “tout compris”, disponible sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

Une bonne affaire si vous souhaitez accéder à tout ce que Canal+ a à vous offrir, avec une économie de 30€ mensuels pendant un an.

Si la formule Rat+ Sport n’est pas pour vous, la filiale de Vivendi propose une offre spéciale pour son bouquet “Friends & Family”, qui est disponible pour le prix de 49.99€/mois durant un an. Un tarif qui passera à 79.99€/mois une fois la première année, avec un engagement de deux ans.

Formule ultra-complète, le bouquet propose ainsi l’accès à toutes les chaînes Canal+, mais aussi ) Appel TV+, Disney+, Netflix Standard (2 écrans simultanés et définition 1080p), OCS, Paramount+, beIN SPorts, toutes les chaînes sportives et Canal+ Séries. Le tout est accessible sur 4 écrans en simultanés. A noter également, l’option TV+ proposant de nombreuses chaînes est activée gratuitement pendant deux mois, si vous n’en voulez plus, il faudra la résilier sous peine de payer 10€/mois supplémentaires.

Le tarif proposé est significativement moins élevé que l’offre habituelle (64.99€/mois) et est proposé jusqu’au 11 octobre prochain, cependant il n’est proposé que pour la version avec engagement. Cette dernière permet par ailleurs d’accéder à vos chaînes directement depuis un décodeur Canal+ si nécessaire (en location à 7€/mois) mais surtout depuis les box TV des opérateurs. Sans oublier l’accès via les applications sur smartphones, tablettes, ordinateur, Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire TV stick, consoles, Chromecast, AirPlay…

