Canal+ frappe fort avec une nouvelle offre “Rat+ Sport”

Une nouvelle opération séduction pour le jeune public, avec toutes les chaînes sportives pour 19.99€/mois sans engagement.

Après avoir fait une razzia sur de nouveaux abonnés avec son offre Rat+ en mars dernier, Canal+ remet le couvert avec une version sport proposée dès aujourd’hui et jusqu’au 11 octobre prochain. Elle est réservée aux personnes ayant moins de 26 ans et sans engagement et coûte 19.99€/mois jusqu’à leur 26ème anniversaire.

Dans le détail, s’abonner à Rat+ Sport permet d’accéder à toutes les chaînes Canal+ (Canal+/Canal+ Séries / Canal+ Docs/ Canal+ Kids) mais aussi aux chaînes sportives : Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Golf+, Foot+, beIN Sports, Eurosport… Comme pour toutes les offres de la filiale de Vivendu, le service Apple TV+ est également inclus. Il s’agit en fait de l’offre Canal+ Sport, mais avec un véritable avantage puisque la formule sans engagement est proposée à 39.99€/mois.

Cet abonnement ne permet cependant pas de l’utiliser sur les box TV de votre opérateur, mais vous pouvez accéder à vos contenus directement sur les applications présentes sur Smart TV, Android TV, Fire TV Stick, consoles, Apple TV et sur mobile (iOS et Android). Pour y souscrire, il faudra bien sûr fournir une copîe d’une pièce d’identité pour prouver que vous avez bien l’âge requis.

