Iliad lance un nouveau forfait 5G survitaminé à moins de 10€ en Italie

Pour l’été, l’opérateur italien a lancé une toute nouvelle offre mobile pour 9.99€/mois, compatible 5G avec 180 Go.

Il s’agit de l’offre 5G la plus riche qu’Iliad ait lancée depuis son lancement. Après avoir pérennisé son forfait Flash l’année dernière, avec 150 Go de data pour 9.99€/mois, c’est une nouvelle série limitée que présente Iliad aujourd’hui.

Nos voisins de l’autre côté des Alpes peuvent donc profiter de 180 Go de data, appels et SMS illimités pour 9.99€/mois. L’offre doit se terminer le 15 septembre prochain. Elle remplace donc l’offre habituelle de l’opérateur et complète donc son catalogue comprenant une offre à 100 Go à 7.99€/mois, un forfait “data only” en 4G avec 300 Go pour 13.99€/mois et un forfait voix à 4.99€/mois.

Iliad a rencontré un franc succès depuis son lancement, il y a maintenant plus de cinq ans, en dépassant le seuil des 10 millions d’abonnés. La promesse de transparence faite lors du lancement et qui est devenu un slogan a donc séduit et la croissance de l’opérateur est stable chaque trimestre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox