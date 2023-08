Clin d’oeil : Free Mobile se trompe involontairement de destination et ce n’est pas le même prix

Le radar de Free Mobile fait des siennes aux abords des frontières. Un abonné a reçu un SMS de bienvenue en Algérie alors qu’il se situe au Maroc.

Depuis fin juillet, les abonnés au forfait 210 Go de Free Mobile profitent de 35 Go de données à consommer mensuellement dans plus de 100 destinations. Si l’offre est taillée pour les plus grands voyageurs d’entre vous, manquent encore à l’appel des destinations phares comme le Japon, ou encore le Maroc. Si l’attente es réelle autour de ces deux destinations, l’opérateur joue parfois avec les nerfs de certains abonnés sans le vouloir.

C’est le cas cette semaine pour cet utilisateur qui à peine arrivé dans la ville d’Oujda au Maroc, a reçu un SMS de Free Mobile lui souhaitant la “bienvenue en Algérie” afin de lui faire part de ce que ne proposera finalement pas son forfait. Une erreur de géographie peu excusable mais on pourra toujours accorder une circonstance atténuante à l’opérateur. En effet, Oujda est située à seulement 5Km à vol d’oiseau de la frontière algérienne. Le smartphone de l’abonné s’est probablement connecté à une antenne algérienne le temps d’un instant.

Quoiqu’il en soit les prix diffèrent totalement. Si 35 Go sont inclus en Algérie pour les abonnés Free Mobile, le Mo sera au contraire facturé 3€ pour toute utilisation de la data au Maroc. Mieux vaut alors avoir le compas dans l’oeil.

