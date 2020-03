Bouygues Telecom augmente gratuitement les débits fibre de ses abonnés jusqu’à fin avril

Bouygues Telecom augmente les débits de ses abonnés fibre Bbox Fit et Must à 1 Git/s pendant plus d’un mois. Sans surcoût, contexte oblige.

Pour améliorer au mieux le quotidien de ses abonnés fibre pendant le confinement, Bouygues Telecom décide d’augmenter leurs débits max jusqu’à fin avril, annonce l’opérateur. Dès à présent, les clients concernés peuvent atteindre jusqu’à 1Git/s en download et 500 Mbits/s en upload sur toutes les offres, hormis la Bbox Ultym offrant déjà ces débits. Pour rappel, les offres Bbox Fit et Bbox Must proposent habituellement de manière respective jusqu’à 200 Mbit/s et 500 Mbits/s en débit descendant ou encore 100 Mbit/s et 300 Mbits/ en montant.

Ces derniers jours, Orange, Free, SFR et Bouygues multiplient les gestes envers leurs millions d’abonnés en leur donnant accès gratuitement à un certain nombre de chaînes. Canal+ n’est pas en reste avec la mise en clair de ses canaux sur toutes les box. De son côté, Free Mobile a boosté la data pour ses abonnés au forfait 2€, lequel est passé de 50 Mo à 1 Go.