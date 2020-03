Free Mobile baisse le prix d’un smartphone reconditionné

Le reconditionné toujours moins cher….

L’année dernière, Free se lançait dans la vente de téléphones reconditionnés. Et si les tarifs sont forcement beaucoup plus bas que des smartphone neufs, Free Mobile vient tout de même de procéder à une baisse de tarif sur l’iphone 6S, non négligeable proportionnellement au tarif de départ.

Ainsi, l’ iPhone 6S 64 Go gris sidéral Reconditionné est maintenant proposé à 199€ en paiement comptant contre 239€ auparavant soit 40€ de baisse de tarif. Celle-ci s’applique aussi au paiement en plusieurs fois sans frais : 4 fois : 52€ puis 49€ durant 3 mois ou en 24 fois : 31€ puis 7€ durant 24 mois

Vous pouvez retrouver le test d’Univers Freebox avec les smartphones reconditionnés proposés dans la boutique Free Mobile